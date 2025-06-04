«Надеюсь, после Уимблдона получу собаку. Будет снимать стресс». Мирра — о вылете с «РГ»

— Я бы сказала, оба аспекта сыграли роль в этом матче. В первом сете у меня было много возможностей забрать его — и 6:3, и 7:6. У неё тоже были возможности, так сложилось, что на тай-брейке 8:6 она выиграла. Это тоже теннис, всё это непросто. Думаю, в плане тенниса она сыграла лучше меня в ключевых моментах, меньше ошибалась, сыграла более стабильно. И в плане психологии она тоже вела себя в три раза спокойнее меня. Не думаю, что ей было легко. Сегодня она просто в этих аспектах была чуть лучше меня и из-за этого выиграла матч.