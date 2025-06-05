Джокович 51-й раз вышел в полуфинал «Большого шлема»

Джокович выиграл 101-й матч на «Ролан Гаррос». На Australian Open у него 99 побед, на «Уимблдоне» — 97, на US Open — 90.
Начиная с прошлогоднего «Ролан Гаррос» он выиграл на этих кортах 12 матчей и не проиграл ни одного.
Также Джокович стал самым возрастным полуфиналистом «Ролан Гаррос» с 1968-го, когда до этой стадии дошел Панчо Гонсалес.
Джокович 51-й раз сыграет в полуфинале «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» он 13-й раз вошел в четверку лучших.
За место в финале Джокович сыграет с Янником Синнером.