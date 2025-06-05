Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джокович 51-й раз вышел в полуфинал «Большого шлема»

Серб обыграл третью ракетку мира Александра Зверева со счетом 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Теперь он ведет в личных встречах 9:5.

Источник: Спортс"

Джокович выиграл 101-й матч на «Ролан Гаррос». На Australian Open у него 99 побед, на «Уимблдоне» — 97, на US Open — 90.

Начиная с прошлогоднего «Ролан Гаррос» он выиграл на этих кортах 12 матчей и не проиграл ни одного.

Также Джокович стал самым возрастным полуфиналистом «Ролан Гаррос» с 1968-го, когда до этой стадии дошел Панчо Гонсалес.

Джокович 51-й раз сыграет в полуфинале «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» он 13-й раз вошел в четверку лучших.

За место в финале Джокович сыграет с Янником Синнером.