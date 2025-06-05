«Бестактная идиотская толпа». Мирра — жертва буллинга или завышенных ожиданий?

Первая ракетка России не прыгнула на «Ролан Гаррос» выше головы, но к ее поражению в четвертьфинале есть вопросы
Вылет Мирры Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» от 361-й ракетки мира Лоис Буассон (6:7, 3:6) — обидный, но точно не позорный. Французская золушка поймала в Париже кураж и сейчас демонстрирует теннис на уровне топ-20. Первая ракетка России впервые на взрослом уровне столкнулась с таким феноменом и впервые противостояла позорному поведению трибун. В какой-то момент в ходе матча юная звезда даже психанула по этому поводу, но после игры комментировала буллинг публики очень сдержанно. Для нашей соотечественницы это бесценный опыт. С другой стороны, набивать шишки можно бесконечно. А когда авансы, выданные Мирре, конвертируются в большие победы — вопрос, на который пока нет ответа.
Пока я только учусь
Сенсационный выход Буассон в полуфинал Открытого чемпионата Франции на вторую ракетку мира Коко Гауфф затмил в мировых СМИ горечь от проигрыша Андреевой. Действительно, если не брать в расчет катастрофически низкий рейтинг обидчицы, Мирра показала на «Ролан Гаррос» логичный результат — будучи седьмой ракеткой мира, вышла в топ-8 и далее выбыла из борьбы. Правда, россиянке не удалось защитить 350 очков, и в случае победы Иги Швентек в матче против Арины Соболенко лидер нашего женского тенниса откатится с шестой на седьмую позицию в рейтинге. Но навряд ли это имеет принципиальное значение. Гораздо важнее, что на сей раз определяющим моментом, похоже, стала не собственная спортивная форма Андреевой, а внешние факторы.
— Многие игроки испытывают давление, особенно когда нужно защищать очки или титул. Это часть спорта, может, не самая приятная, но с этим нужно учиться справляться. Я пока только учусь этому и думаю, у меня еще много времени, чтобы разобраться. Надеюсь, в следующий раз я справлюсь лучше, — признала наличие проблемы Мирра на пресс-конференции. — Будет очень интересно посмотреть, кто победит в конце недели. Если Лоис достаточно поверит в себя, думаю, она сможет это сделать. Если она продолжит играть так же свободно, не боясь поражения, думаю, у нее есть шанс. В любом случае мне трудно судить об этом, сидя на стуле.
После того, как Андреева в феврале — марте выиграла два «тысячника» подряд, многие специалисты объявили ее главной претенденткой на титул «Ролан Гаррос». Однако грунтовый сезон у 18-летней россиянки не задался — ни одного полуфинала на четырех последних турнирах. И здесь появляются вопросы уже к тренерскому штабу спортсменки. Да, Кончита Мартинес имеет огромный авторитет и в своих интервью говорит правильные вещи. Однако падение результатов налицо, и странно объяснять это необходимостью «плавного прогресса». Поражение от Буассон тоже во многом тренерское. Мартинес пыталась внести коррективы в игру Мирры по ходу встречи. Однако Андреева упустила преимущество в обоих сетах, и это нельзя списать только на юниорскую нестабильность и «заскоки женского тенниса».
Выпускать из себя эмоции надо позитивнее
Главным вопросом после четвертьфинала, конечно, стало влияние на результат той вакханалии, которую устроила на трибунах парижская публика. В соцсетях многие поклонники Мирры возмущаются неадекватным поведением фанатов. Если бы подобное случилось на футболе или баскетболе, то никаких вопросов бы не возникло, однако на теннисных матчах особая культура боления. И где ей проявляться, если не на турнире, которому больше 130 лет?
«Они не освистывали допингиста Синнера и хулигана Музетти, но затравили 18-летнего ребенка, — констатировал один из недовольных поклонников тенниса. — Бестактная идиотская толпа выиграла матч для Лоис, а судья почти ничего не сделала, чтобы остановить этот беспредел».
— Я ждала такого от зрителей. Очевидно, они должны были поддерживать своего игрока, — передает реакцию Андреевой «Спортс». — В первом сете я с этим справлялась, но дальше стало сложнее. Выпускать из себя эмоции — не очень плохо, но нужно было делать что-то позитивнее. К тому моменту, когда я выбила мяч со всей силы, у меня накопилось. Думаю, с такой публикой делать этого не следовало. Они, наверно, этого и ждали. Нужно выпускать эмоции в более позитивном ключе. Выиграть розыгрыш и крикнуть: «Камон!» или «Давай». В следующий раз постараюсь так и поступить.
— На меня публика совсем не давила, ведь фанаты поддерживали меня, — похвалила трибуны Буассон, которая теперь обойдет экс-россиянку Варвару Грачеву и станет первой ракеткой Франции. — Мне было приятно слышать, как скандировали мое имя. Кто теперь сможет меня остановить? Любая соперница, ведь меня нельзя считать непобедимой. Мой результат на «Ролан Гаррос» — это безумие, я извлекаю из этого максимум пользы и надеюсь пройти весь путь. Выйти в полуфинал — что-то невероятное. Но не думаю, что это чудо. Немного удачи — да, но я за всю жизнь проделала столько работы, что нынешний успех — результат тяжелого труда, а не что-то другое.
Самая успешная из россиян
Специалисты сейчас на разные лады расхваливают физическую мощь Лоис, ее идеальный форхенд, отличный слайс с бэкхенда, стабильную подачу и движение по корту. Однако высока вероятность, что взлет Буассон окажется кратковременным — история тенниса знает множество таких примеров. И в случае с Миррой выбор между тем, чтобы стать «королевой на неделю» или «лидером на долгие годы», очевиден. Положа руку на сердце, даже в случае выхода в полуфинал у Андреевой было мало шансов против Гауфф, которой россиянка за два года проиграла четыре матча из четырех. Мирра и так стала самой успешной из наших теннисисток на нынешнем «Ролан Гаррос», и упрекать ее просто не за что. Разве что стратегия одновременного выступления в одиночке и в паре вызывает определенное недоумение.
— Мирра — наша умничка. Только хвалить можно за то, как выступила на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, — приводит «Матч ТВ» комментарий главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. — Продолжает прибавлять и будет значительно сильнее наша звездочка. Меня всегда злила публика, если болела против, я из этого брал дополнительные силы. И Даня Медведев так делал, говорил: «Давайте, болейте против меня». И в итоге стал первым в мире. У Мирры все это впереди. Гордимся тем, как она играет в Париже.
— Для меня это шикарный турнир от Мирры. Чувства недосказанности нет, — приводит слова чемпиона «Ролан Гаррос» Евгения Кафельникова Sport24. — Она очень обидно проиграла четвертьфинальный матч, должна была выигрывать. Но в спорте бывает все. Безусловно, это приобретенный опыт, который будет очень хорошим подспорьем в будущем. Я не могу назвать конкретную причину, по которой она уступила. Нельзя говорить о слабой сопернице, ее рейтинг не отражает класс игры. К тому же на хрупких плечах Мирры лежали огромные ожидания. Все ждали, что она дойдет до полуфинала. Это тоже негативно сказывается на психологии. Влияние болельщиков? Не заметил, что Мирра была не в своей тарелке. Публика поддерживала свою соотечественницу — это нормально.
Автор: Олег Шамонаев