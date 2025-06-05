«Бестактная идиотская толпа». Мирра — жертва буллинга или завышенных ожиданий?

— Многие игроки испытывают давление, особенно когда нужно защищать очки или титул. Это часть спорта, может, не самая приятная, но с этим нужно учиться справляться. Я пока только учусь этому и думаю, у меня еще много времени, чтобы разобраться. Надеюсь, в следующий раз я справлюсь лучше, — признала наличие проблемы Мирра на пресс-конференции. — Будет очень интересно посмотреть, кто победит в конце недели. Если Лоис достаточно поверит в себя, думаю, она сможет это сделать. Если она продолжит играть так же свободно, не боясь поражения, думаю, у нее есть шанс. В любом случае мне трудно судить об этом, сидя на стуле.