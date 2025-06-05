«У неё отличный форхенд». М. Андреева назвала сильные стороны 361-й ракетки мира Буассон

— Знала, что она была где-то 150-й, но потом у неё случилась травма. Рейтинг — это рейтинг, будь у тебя пятый номер или 300-й, матч всё равно может быть тяжёлым и одинакового уровня. Так что я не фокусировалась на её рейтинге. Знала, как она будет играть, я знаю её давно по турниру W60 в Швейцарии. Сейчас она показывает, что она играет лучше своего рейтинга.