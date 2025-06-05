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Париж не видел подобного 57 лет! Джокович оформил рекорд века, но остановит ли он Синнера?

Победная серия первой ракетки мира на ТБШ насчитывает уже 19 матчей. Справится ли с Янником легендарный серб?

Источник: Getty Images

В пятницу, 6 июня, на втором в сезоне турнире «Большого шлема» пройдут полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Украшением соревнований должна стать битва за выход в финал между первой ракеткой мира Янником Синнером и рекордсменом по количеству выигранных «Шлемов» Новаком Джоковичем. В очной дуэли итальянец и серб определят финалиста «Ролан Гаррос» в верхней половине турнирной сетки.

На протяжении длительного времени первая половина текущего года складывалась для Новака просто отвратительным образом. Реализовавший в прошлом сезоне главную мечту своей профессиональной карьеры и ставший олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде феноменальный серб никак не мог забрать свой первый титул в 2025 году.

На Открытом чемпионате Австралии — 2025 24-кратный чемпион ТБШ добрался до полуфинала, где после поражения в первом сете был вынужден отказаться от продолжения борьбы в матче с Александром Зверевым. Спустя два месяца последовало тяжёлое поражение в финале «Мастерса» в Майами на двух тай-брейках от молодого чеха Якуба Меншика.

И это ведь были лучшие результаты серба в нынешнем сезоне. Поражения в первых кругах различных турниров от нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа, чилийца Алехандро Табило и итальянца Маттео Арнальди навевали грусть и печаль на всех поклонников феноменального чемпиона. Неужели прошлогоднее триумфальное выступление на Играх в Париже действительно стало лебединой песней Новака и мы уже никогда не увидим прежнего Джоковича?

Однако за неделю до старта французского мэйджора 38-летний серб резко восстал из пепла в лучших своих традициях. В принципе, за последние несколько лет уже стоило привыкнуть к тому, что Новак может как угодно плохо выступать в течение всего теннисного сезона, но к главным турнирам года он неизменно подведёт себя в боеспособном состоянии. Вот и на сей раз на предшлемовой неделе Джокович забрал титул на грунтовом турнире в Женеве, благодаря чему в очередной раз переписал историю тенниса. Новак стал третьим в мужском туре — после Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109), кому удалось добраться до отметки в 100 титулов за карьеру.

Титул в Женеве снова вселил надежду, что Джокович всё ещё может выступать на привычном для него уровне. И на нынешнем «Ролан Гаррос» Новак продолжил выигрывать. За четыре первых матча в Париже сербский чемпион не проиграл ни одного сета, легко и уверенно добравшись до четвертьфинала французского «Шлема». Там его ждало новое противостояние с немцем Зверевым, на встрече с которым серб и завершил своё выступление в Мельбурне на первом «Шлеме» в сезоне.

Полгода назад Новак проиграл Александру первый сет в полуфинале Australian Open — 2025 и снялся с турнира. Накануне серб вновь оказался в положении отыгрывающегося после поражения в первом сете, но в этот раз здоровье уже не подвело великого спортсмена. Потеря своей подачи в самом начале матча так и стала единственным брейком, который Джокович за четырёхсетовое противостояние позволил сделать немцу. Во втором-четвёртом сетах 28-летний Зверев упёрся в настоящую стену, так и не сумев подобрать ключи к Джоковичу. Спустя 3 часа 17 минут Александр закономерно был вынужден признать своё поражение — 6:4, 3:6, 2:6, 4:6.

"Что вы хотите, чтобы я сказал? Джокович выиграл 24 таких турнира. Да, я ожидал, что он сможет выступить на таком уровне. В этом году не видел его таким мощным. Считаю, что он показал действительно отличное качество. В какой-то момент мне было трудно. В первом сете, когда солнце ещё не село, на корте сохранялось тепло. Я чувствовал, что могу реализовывать виннерсы и эффективно подавать. Но потом, когда стало действительно холодно, я уже не смог ничего сделать.

В какой-то момент я почувствовал, что не знаю, как выиграть очко с задней линии против него. Он находил решения на многие мои действия. Отдаю ему должное. Сегодня Новак сыграл лучше меня. Я замечаю, что многие уже списали его со счетов. В этом году он сумел победить Алькараса на Australian Open и меня — на «Ролан Гаррос». Забудьте о его возрасте, для любого игрока это впечатляющие результаты", — сказал Зверев на пресс-конференции.

Впрочем, забыть о возрасте Новака очень сложно, ведь существует такая вещь, как статистика, неумолимо и беспристрастно продолжающая фиксировать новые и новые достижения, которые раз за разом оформляет сербский спортсмен на турнирах «Большого шлема». Занимающий сейчас непривычно скромное для себя шестое место в мировом рейтинге Джокович стал самым возрастным полуфиналистом «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде за последние 57 лет! На момент победы над Зверевым сербу исполнилось 38 лет 3 дня. Старше него был только Ричард Гонсалес (40 лет 18 дней) в 1968 году.

Предстоящий полуфинал станет для Джоковича в общей сложности 51-м (!) на турнирах «Большого шлема» и 13-м на кортах «Ролан Гаррос». Там его ждёт настоящая битва с первой ракеткой мира итальянцем Синнером. 23-летний уроженец Сан-Кандидо на данный момент выглядит абсолютно неуязвимым на французских кортах. Ни одному из соперников итальянца во французской столице не удалось навязать Яннику и подобие сопротивления.

В 2025 году Синнер выиграл в Париже 15 сетов подряд, лишь дважды позволив себе проиграть хотя бы пять геймов за партию. Благодаря последней победе во встрече с казахстанцем Александром Бубликом (6:1, 7:5, 6:0) феноменальная победная серия Синнера на ТБШ достигла 19 (!) встреч. Победитель US Open — 2024 и Australian Open — 2025 последний раз проигрывал на турнирах «Большого шлема» ещё в четвертьфинале прошлогоднего Уимблдона — россиянину Даниилу Медведеву.

Очевидно, что 23-летний итальянец по всем предматчевым раскладам является фаворитом предстоящего полуфинала. Об этом свидетельствует как сумасшедшая форма итальянца, так и та тенденция, что наметилась в очных противостояниях Новака и Янника.

Баланс их личных встреч в основном туре — 4−4. На «Больших шлемах» преимущество за Джоковичем — 2−1. Однако три последние официальные встречи, в том числе и полуфинальная на Открытом чемпионате Австралии — 2023, неизменно завершались в пользу куда более молодого Синнера.

Впрочем, Новак уже десятки раз доказывал, что его никогда нельзя сбрасывать со счетов. К тому же на французских кортах серб не знает поражений с 2023 года. За это время его серия побед достигла уже 22 матчей: «РГ»-2023 — семь побед, «РГ»-2024 — четыре (после чего серб снялся с турнира), Олимпиада-2024 — шесть, «РГ»-2025 — уже пять. Чья победная серия прервётся в пятницу?