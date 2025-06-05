Париж не видел подобного 57 лет! Джокович оформил рекорд века, но остановит ли он Синнера?

Однако за неделю до старта французского мэйджора 38-летний серб резко восстал из пепла в лучших своих традициях. В принципе, за последние несколько лет уже стоило привыкнуть к тому, что Новак может как угодно плохо выступать в течение всего теннисного сезона, но к главным турнирам года он неизменно подведёт себя в боеспособном состоянии. Вот и на сей раз на предшлемовой неделе Джокович забрал титул на грунтовом турнире в Женеве, благодаря чему в очередной раз переписал историю тенниса. Новак стал третьим в мужском туре — после Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109), кому удалось добраться до отметки в 100 титулов за карьеру.