Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гауфф второй раз вышла в финал «Ролан Гаррос»

Она обыграла Лоис Буассон — 6:1, 6:2.

Источник: Спортс"

Гауфф дошла до финала на трех крупнейших грунтовых турнирах сезона: в Мадриде она уступила Арине Соболенко, в Риме — Жасмин Паолини.

Для 21-летней американки это будет третий финал «Большого шлема» в карьере: на «Ролан Гаррос»-2022 она уступила Иге Швентек, на US Open-2023 обыграла Соболенко.

В субботу Гауфф поборется с Соболенко. Счет в личных встречах 5:5, на грунте — 1:1.

Первая и вторая ракетки мира сыграют в финале женского «Большого шлема» впервые с Australian Open-2018 (тогда № 2 Каролин Возняцки победила № 1 Симону Халеп), на «Ролан Гаррос» — впервые с 2013-го (тогда № 1 Серена Уильямс победила № 2 Марию Шарапову).

Соболенко на третьем «Большом шлеме» подряд встретится в финале с американкой: на US Open-2024 она обыграла Джессику Пегулу, а на Australian Open-2025 уступила Мэдисон Киз.