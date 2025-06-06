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Первая ракетка Казахстана сотворила камбэк за выход в финал Ролан Гаррос

Лучшая теннисистка в парном разряде Анна Данилина (17) выступила в ½ финала женского парного разряда на Ролан Гаррос, сообщают Vesti.kz.

Источник: WTA

Данилина в дуэте с сербкой Александрой Крунич встречалась с парой Улрикке Эйкери (Норвегия)/Эри Ходзуми (Япония).

В первом сете Данилина вместе со своей партнершей побеждала 2:0, но уступила партию со счетом 7:6 (5). Во втором сете Данилина и Крунич реабилитировались — 6:3. А, в решающей партии казахстанка вместе с напарницей вырвали победу — 7:5, уступая по ее ходу — 0:2, 2:3, 3:4 и 4:5.

В финале Данилина и Крунич сыграют с лучшими в противостоянии Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия).