Опять эти итальянки… Мирра и Диана взяли лишь один гейм в битве за финал «Ролан Гаррос»

В пятницу, 6 июня, на Открытом чемпионате Франции состоялись полуфинальные матчи в женском парном разряде. В одной из встреч российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, получившие четвёртый номер при посеве, противостояли итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини (2). Обе пары весьма уверенно прошли по сетке «Ролан Гаррос», не отдав ни одного сета за четыре матча. Причём Андреева и Шнайдер на этом пути выписали четыре «баранки» соперницам, а вот Эррани и Паолини в подобном замечены не были.