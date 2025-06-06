«Готова бороться за каждое очко». Как Соболенко настроена одолеть Гауфф в финале «РГ»

«Что для меня будет значить первая победа не на хардовом турнире “Большого шлема”? Это будет значить всё для меня и моей команды. Почти всю мою жизнь мне говорили, что грунт не моё покрытие. В прошлом у меня не было никакой уверенности в игре. Я не знаю, сколько лет прошло, у нас получилось так сильно развить мою игру. Теперь она есть, и теперь я чувствую, что могу побеждать кого угодно. Ради грунта я поработала над скоростью, над физикой, над вращениями, над вариативностью — это мне очень помогло. Теперь могу выходить вперёд, могу защищаться на задней линии. Если я сумею завоевать этот трофей, это будет иметь огромное значение для нас. Я готова выйти в финал и бороться за каждое очко. Отдам всё, что у меня есть, чтобы одержать победу», — сказала Соболенко на пресс-конференции.