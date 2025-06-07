Джокович допустил, что в последний раз сыграл на «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович после поражения в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» против итальянца Янника Синнера заявил, что эта игра может стать для него последней в карьере на парижском турнире Большого шлема.
В пятницу Синнер обыграл Джоковича со счетом 6:4, 7:5, 7:6 (7:3) и вышел в финал Открытого чемпионата Франции. По окончании матча трибуны устроили сербу стоячие овации.
«Не исключено, что это был мой последний матч на “Ролан Гаррос”. Поэтому в конце меня переполняли эмоции. Я хотел бы поблагодарить публику за то, что она так меня поддерживала. Я никогда не испытывал здесь ничего подобного. Я по-прежнему хочу играть, особенно на турнирах Большого шлема. Я хочу вернуться сюда. Если я говорю, что это был, возможно, мой последний матч на “Ролан Гаррос”, то только потому, что я не знаю, в какой форме я буду через год», — цитирует 38-летнего Джоковича Le Parisien.
«Я собираюсь сыграть на Уимблдоне, потому что это мой любимый турнир с самого детства. Возможно, именно там у меня больше всего шансов на победу. После этого я буду думать об Открытом чемпионате США. А там посмотрим», — добавил серб.