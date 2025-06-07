Мирра Андреева заработала на «Ролан Гаррос» более €500 тыс. призовых

По €278,75 тыс. заработали Людмила Самсонова и Екатерина Александрова (⅛ финала в одиночке, второй круг в парах). В топ-10 по призовым из россиян также вошли: Андрей Рублев — €265 тыс. (⅛ финала в одиночке), Вероника Кудерметова — €208 тыс. (третий круг в одиночке, ¼ финала в парах), Шнайдер — €191 тыс. (второй круг в одиночке, полуфинал в парах), Карен Хачанов — €168 тыс. (третий круг в одиночке), Анастасия Потапова — €157 тыс. (второй круг в одиночке, ¼ финала в парах), Камилла Рахимова — €99,75 тыс. (первый круг в одиночке, ⅛ финала в парах) и Анастасия Павлюченкова — €91,75 тыс. (первый круг в одиночке, второй круг в парах).