Шнайдер завершила сотрудничество с румынским тренером спустя три недели

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бывший румынский теннисист Мариус Копил объявил о завершении сотрудничества со второй ракеткой России Дианой Шнайдер.
О начале пробного периода сотрудничества 17 мая объявил журналист Парса Немати на своей странице в соцсети X. До румынского специалиста россиянка работала с соотечественницей экс-первой ракеткой мира Динарой Сафиной.
«Удачи тебе, Диана Шнайдер, в теннисной карьере и большое спасибо за все», — написал Копил в Instagram*.
На проходящем на кортах Парижа Открытом чемпионате Франции Шнайдер завершила выступление в одиночном разряде во втором круге. В парах российская теннисистка и ее соотечественница Мирра Андреева дошли до полуфинала, где проиграли итальянскому дуэту Сара Эррани/Жасмин Паолини.
Копилу 34 года. На его счету один титул в парном разряде. Наивысшим местом румына в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) является 56-я строчка в одиночном разряде.
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