Шнайдер завершила сотрудничество с румынским тренером спустя три недели

На проходящем на кортах Парижа Открытом чемпионате Франции Шнайдер завершила выступление в одиночном разряде во втором круге. В парах российская теннисистка и ее соотечественница Мирра Андреева дошли до полуфинала, где проиграли итальянскому дуэту Сара Эррани/Жасмин Паолини.