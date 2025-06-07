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Шнайдер завершила сотрудничество с румынским тренером спустя три недели

Бывший румынский теннисист Копил объявил о завершении сотрудничества со Шнайдер.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бывший румынский теннисист Мариус Копил объявил о завершении сотрудничества со второй ракеткой России Дианой Шнайдер.

О начале пробного периода сотрудничества 17 мая объявил журналист Парса Немати на своей странице в соцсети X. До румынского специалиста россиянка работала с соотечественницей экс-первой ракеткой мира Динарой Сафиной.

«Удачи тебе, Диана Шнайдер, в теннисной карьере и большое спасибо за все», — написал Копил в Instagram*.

На проходящем на кортах Парижа Открытом чемпионате Франции Шнайдер завершила выступление в одиночном разряде во втором круге. В парах российская теннисистка и ее соотечественница Мирра Андреева дошли до полуфинала, где проиграли итальянскому дуэту Сара Эррани/Жасмин Паолини.

Копилу 34 года. На его счету один титул в парном разряде. Наивысшим местом румына в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) является 56-я строчка в одиночном разряде.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.