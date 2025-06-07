Алькарас не проигрывает Синнеру уже 2 года. Но все может измениться в финале любимого «РГ»

«Я получаю удовольствие каждый раз, когда играю против них [Синнера и Джоковича], потому что мне нравится эта борьба. Знаете, чаще всего это похоже на мучения, потому что они доводят тебя до предела. В то же время мне нравится, что эти матчи дают мне обратную связь насчёт того, как я могу стать лучше, лучшим игроком. Думаю, это важно и прекрасно. Независимо от того, выиграю я или нет, это даёт много цифр к размышлению. Это даёт мне обратную связь», — поделился Алькарас. На той пресс-конференции он ещё не знал, с кем именно сразится в финале — с Новаком или Янником.