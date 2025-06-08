Арина Соболенко: «У меня уже забронирован билет на Миконос. Мне нужно пару дней, чтобы забыть об этом безумии. Текила, мармеладные мишки»

"У меня уже забронирован билет на Миконос — и алкоголь, сладкое… Мне просто нужно пару дней, чтобы полностью забыть об этом безумном мире и этой безумной… Если бы я могла ругаться, я бы сейчас выругалась — в общем, о безумии, которое сегодня случилось.
Мне кажется, все понимают. Я сейчас стараюсь быть вежливой, но нет другого слова, которое могло бы описать то, что произошло сегодня на корте.
Так что да — текила, мармеладные мишки, не знаю… Поплаваю, побуду пару дней туристкой", — с улыбкой сказала Соболенко на пресс-конференции.
Коко Гауфф! Влезла в голову Соболенко, развалила ее игру и взяла «Ролан Гаррос».
Приятно, что Гауфф обыграла Соболенко в финале «Ролан Гаррос».