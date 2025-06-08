Арина Соболенко: «У меня уже забронирован билет на Миконос. Мне нужно пару дней, чтобы забыть об этом безумии. Текила, мармеладные мишки»

"У меня уже забронирован билет на Миконос — и алкоголь, сладкое… Мне просто нужно пару дней, чтобы полностью забыть об этом безумном мире и этой безумной… Если бы я могла ругаться, я бы сейчас выругалась — в общем, о безумии, которое сегодня случилось.