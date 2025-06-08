«Это так некрасиво». Соболенко досталось за скандальные слова после финала «Ролан Гаррос»

Арина сказала, что Ига выиграла бы в финале, если бы прошла полуфинал? Сидя здесь с трофеем, не могу с этим согласиться. В прошлый раз, когда мы играли с Игой, я победила её 6:1, 6:1 в Мадриде. Не думаю, что справедливо так говорить. С учётом того, как Арина играла последние пару недель, она была фаворитом финала. Самым сильным из возможных соперников по финалу, она же и первый номер рейтинга. Так что у меня был самый сложный соперник, какой только мог быть. Да, если бы в финал вышла Ига, многократная чемпионка этого турнира, тоже было бы очень сложно. Если говорить совсем честно, спросите вы меня, с кем бы я предпочла играть в финале — сказала бы, что с Игой, потому что Арина играла великолепно. Хотя, конечно, ни один из вариантов не лучше. Но главное, что мне удалось сыграть так, чтобы победить в финале", — заявила Гауфф.