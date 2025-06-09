«Сейчас мне больно». Синнер и Алькарас — о величайшем финале «Ролан Гаррос»

Кроме того, Янник подчеркнул — он был готов к затяжному поединку: «Невозможно сравнивать этот матч с предыдущими. Физически я был в порядке, мы до конца играли на высочайшем уровне. Другие тоже упускали такие матчи, теперь это случилось со мной. Я не так много думал о том, что это именно финал, просто старался подготовиться к матчу с Карлосом. Ощущал, что я лучше готов, чем к финалу в Риме. Мой уровень вырос с той игры. Я готовился к “Ролан Гаррос” только на одном турнире, но все равно получилось неплохо. Стараюсь не смотреть только на негативную сторону — если так делать, можно никогда и не вернуться».