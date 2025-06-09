«Сейчас мне больно». Синнер и Алькарас — о величайшем финале «Ролан Гаррос»

Карлос Алькарас одолел Янника Синнера в финале «Ролан Гаррос» — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). Матч длился рекордные для парижского «мэйджора» 5 часов 29 минут — но, несмотря на дичайшую усталость, теннисисты нашли силы высказаться об исторической игре.
Алькарас счастлив: поблагодарил семью и Мурсию, вспомнил кумира
После триумфа Карлос в первую очередь отметил соперника, давшего ему легендарный бой: «Хочу начать с Янника… У тебя потрясающий уровень, поздравляю с великолепными двумя неделями. Потрясающий турнир. Я знаю, как много вы с командой работаете каждый день. Знаю, насколько сильно ты пытаешься выиграть этот турнир, как и любой другой. Уверен, ты станешь чемпионом не один, а много раз. Делить с тобой корт, творить с тобой историю — это привилегия. Я очень счастлив, что могу делать это… Ты вдохновляешь детей и всех остальных, включая меня», — сказал Алькарас на церемонии награждения.
Также Карлос поблагодарил всех, кто причастен к его победе: «Хочу сказать спасибо своей команде, своей семье, что у меня есть привилегия проживать эти великие дела вместе с вами. Мне повезло, что много людей приехали из Мурсии, чтобы поддержать меня. У меня здесь много друзей, вы сегодня давали мне потрясающую поддержку. Да и все две недели. Те, кто не смог приехать и остался дома, вам тоже спасибо огромное. Это и ваш трофей тоже», — отметил Алькарас.
По мнению 22-летнего испанца, теперь пятикратного победителя турниров «Большого шлема», это был лучший матч в его карьере: «Я впервые отыгрался с 0−2 по сетам. Лучшего времени, чем финал “Ролан Гаррос” против первой ракетки мира, против Янника, для этого было не найти. Это был идеальный момент, чтобы совершить камбэк с 0−2. Думаю, это мой лучший матч на “Шлемах” в карьере. Очень горжусь и счастлив, что это случилось», — заявил Алькарас.
Позднее триумфатор еще раз передал привет семье: «Очень сложно выразить словами, что произошло. Я проигрывал 0−2 против первой ракетки мира, учитывая, на каком уровне он играл. Я просто вложил всю душу и сердце и старался не сдаваться. Даже не думал сдаваться, просто боролся, очко за очком. В конечном счете все за счет сердца. Я показал яйца, и дедушка гордится. После матча, думаю, можно так сказать. Говорить, что это был один из лучших финалов “Шлемов” в истории — слишком статусно. Были финалы и получше, например, Джокович против Надаля на Australian Open — 2012. Я просто счастлив, что смог вписать свое имя в один из лучших и самый долгий финал здесь, в Париже», — сказал Алькарас в эфире Eurosport.
Синнер опустошен: вспоминал прошлое и благодарит команду
После игры Янник был немногословен — что неудивительно, учитывая, что он был в нескольких ударах от победы: «Карлос, поздравляю. Потрясающее выступление, потрясающий бой, потрясающее все. Тебе и твоей команде… Невероятная работа. Я очень рад за тебя. Ты этого заслужил. Поздравляю. Сейчас легче играть, чем говорить. Моя команда, спасибо вам большое. Мы сегодня старались изо всех сил. Мы отдали все… Сегодня ночью я буду спать не очень хорошо, но ничего страшного», — сказал Синнер на корте.
На пресс-конференции итальянец рассказал, что пытался не думать об упущенной победе по ходу игры: «Счастлив, что получилось показывать такой уровень игры на турнире, но сейчас мне больно. Мы правда играли на высоком уровне, но результат финала очень болезненный. Что я чувствовал после четвертого сета? Разве не очевидно? Перед пятым сетом я пытался обнулить все, не думать об упущенных шансах. Я продолжал бороться, не давал Карлосу ничего просто так. Разница в чувствах в том, что перед пятым сетом еще все можно было изменить, а после матча уже нет такого шанса».
Кроме того, Янник подчеркнул — он был готов к затяжному поединку: «Невозможно сравнивать этот матч с предыдущими. Физически я был в порядке, мы до конца играли на высочайшем уровне. Другие тоже упускали такие матчи, теперь это случилось со мной. Я не так много думал о том, что это именно финал, просто старался подготовиться к матчу с Карлосом. Ощущал, что я лучше готов, чем к финалу в Риме. Мой уровень вырос с той игры. Я готовился к “Ролан Гаррос” только на одном турнире, но все равно получилось неплохо. Стараюсь не смотреть только на негативную сторону — если так делать, можно никогда и не вернуться».
Синнер добавил — понимает, что сыграл в легендарной встрече, но от того не легче: «Такие матчи наверняка вносят вклад в развитие тенниса, в движение тенниса вперед. Так что я рад, что поучаствовал в таком матче, но был бы счастливее, если бы закончил его с тем большим трофеем», — заявил Янник на пресс-конференции.
Артем Белинин