Джоковича низложили, Надаля унизили. Макинрой считает, что Алькарас и Синнер круче «большой тройки»

В воскресенье в Париже состоялся один из самых захватывающих финалов турниров «Большого шлема» за последние годы. Карлос Алькарас отыгрался с 0:2 и трех матчболов Янника Синнера. Возможно, это было лучшее в мировом спорте в 2025 году. Оба лидера молодого поколения показали запредельный уровень тенниса.
Часто такие события вызывают особую экзальтацию у людей и снижают долю рациональности в оценках. Сейчас вопрос в повестке мирового тенниса — а не превосходят ли уже Синнер и Алькарас по уровню игры и соперничества «большую тройку», то есть гениев прошлого поколения и самых успешных игроков в истории тенниса — Федерера, Надаля и Джоковича?
Смелый Макинрой
Буревестником такого подхода оказался еще один выдающийся теннисист — Джон Макинрой. В анализе финала на TNT Sports еще до игры американец сказал, что двое финалистов РГ-2025 были бы фаворитами против «лучшей версии Рафаэля Надаля», и этот вывод спровоцировал паузу и недоумение в студии.
— Очень важно, чтобы люди поняли — это звучит немного безумно, потому что мы только что смотрели на трех лучших теннисистов, которые когда-либо играли за последние 20 лет, прежде всего Роджера, а также Рафу и Новака. Но эти два парня были бы фаворитами против Рафаэля Надаля на грунте. Даже в его лучшей форме, — сказал американец.
Затем, правда, семикратный победитель ТБШ оговорился, что не верит в достижение кем-либо из двойки юных дарований планки в 20 турниров «Большого шлема». В общем, понемногу унизил всех.
В интернете высказывание Джона породило множество шуток типа «ну если выйдут вдвоем, то шансы против Надаля есть». Стоит ли в принципе заниматься «большими двойками», «тройками» и «четверками», когда люди только начали большую карьеру — тоже вопрос не праздный.
Можно ли определить самого крутого?
Но тема сравнения «большой тройки» с Синнером и Алькарасом уже стала главным лейтмотивом турниров «Большого шлема». Так кто же все-таки круче?
Постановка вопроса в принципе странная. С не меньшим успехом можно сравнивать Пеле и Месси, Сенну и Ферстаппена. Разница в 15 лет делает их теннис совершенно разным. Не только с точки зрения эволюции, но даже правил — во времена «большой тройки» не так распространен был искусственный интеллект, а о замене линейных судей даже не заикались, не было коучинга, то есть помощи тренеров по ходу матчей. Разумеется, современный теннис стал и мощнее, и агрессивнее, теряют значение укороченные и универсализм, который так любил Федерер, на смену приходят сильно закрученные удары с высоким отскоком, постоянное давление и темп.
И все же — это слишком очевидный и простой ответ. Если мы сравниваем первый айфон и пятнадцатый, сравниваем машины и компьютеры прошлого и настоящего, почему мы не можем сравнивать спортсменов? И почему бы не научиться честно говорить: да, за счет технологий, медицины и других факторов следующие поколения в среднем бегают, прыгают и бьют лучше, чем предшественники? Другое дело — что задача эта скорее для матанализа и статистики, чем для Макинроя.
Да, тренд на улучшение спортивных результатов актуален на долгосрочной основе, но каждая конкретная ситуация индивидуальна. Если открыть список мировых рекордов в легкой атлетике, окажется, что лишь половина из них установлена в последние пять лет. Прыгать в длину и высоту так же, как в 1980—1990-х, не научились до сих пор. Как и метать молот. Правда, тут еще возникает фактор усиления допинг-контроля в современном спорте. Но это немного другая тема.
Если Джокович в свои 38 все еще борется с Синнером и вполне мог брать у него сет, Роналду в 40 забивает решающие голы в плей-офф Лиги наций, а Кори Перри в те же 40 набрал 12 очков в 18 играх Кубка Стэнли и бьется в финале — все-таки нынешнее поколение, как искусство, еще в большом долгу. Если два сета с 38-летним Джоковичем завершились 5:7, 6:7 — совсем непонятно, как бы играл против нынешнего Синнера Джокович 28-летний. Можно даже выдвинуть противоположный тезис: ментально игроки прошлого были подготовлены лучше — как с точки зрения устойчивости, так и творческого начала.
Поэтому, возможно, единственный способ узнать ответ на этот вопрос — как раз воспользоваться новейшими технологиями, обработать биг дату и всю статистику Джоковича вроде средней скорости на корте по годам жизни, а лучше подключить какое-нибудь 3D-моделирование и провести виртуальный матч Алькараса и молодого Федерера. Может, когда-то наука нам позволит и это. Но это, конечно, только когда горячую воду в наших домах перестанут отключать. Пока можно только попросить проанализировать это все Александра Бубнова — он в двойках и тройках разбирается отменно.
Мнение теннисистов
А лучше всего, пожалуй, на этот вопрос ответят сами Янник и Карлос и «большой троечник» Джокович, который успел пересечься со всеми гениями последних двух десятилетий:
Синнер: «Для этого нужно время — чтобы начать сравнивать нас с “большой тройкой” или “большой четверкой”. Считаю, что теннису или любому другому виду нужны такие противостояния, и мы с Карлосом можем сформировать подобное соперничество. Но сейчас появляется очень много отличных игроков, которые могут внести свои коррективы, создать новые противостояния. Поэтому у меня нет точного ответа на вопрос».
Алькарас: «Это сложно. Они подняли планку тенниса и того, что можно сделать, на уровень стратосферы. Есть много теннисистов, способных выиграть турниры “Большого шлема” и победить лучших. Молодые игроки, включая меня, действительно могут бороться там за крупные титулы. Но если говорить о соперничестве между Рафой, Федерером и Джоковичем, то повторить его будет практически невозможно. У нас будут свои битвы. Мне предстоит сражаться с великими игроками, но такое соперничество, как у них, почти нереально. Теннис меняется: турниры, скорость мячей, вообще все. И нам придется меняться по мере развития тенниса. Я думаю, Рафа, Федерер и Джокович приучили нас к определенным вещам, но теннис будет продолжать развиваться, и мы тоже будем развиваться».
Наконец, сам Джокович в ответ на вопрос был максимально корректен, но посоветовал двум нынешним лидерам АТР-тура еще лет 10 поиграть:
— На данный момент немного сложно. Им надо отыграть друг против друга хотя бы 10 лет подряд, чтобы их можно было сравнивать с нами. Но они точно приносят теннису пользу. Оба. Их соперничество как раз необходимо нашему спорту. С их игрой и подходом к теннисной жизни, думаю, их ждут очень успешные карьеры. Они наверняка еще много раз поднимут крупные трофеи над головой.
Дмитрий Кузнецов