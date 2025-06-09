Джоковича низложили, Надаля унизили. Макинрой считает, что Алькарас и Синнер круче «большой тройки»

Алькарас: «Это сложно. Они подняли планку тенниса и того, что можно сделать, на уровень стратосферы. Есть много теннисистов, способных выиграть турниры “Большого шлема” и победить лучших. Молодые игроки, включая меня, действительно могут бороться там за крупные титулы. Но если говорить о соперничестве между Рафой, Федерером и Джоковичем, то повторить его будет практически невозможно. У нас будут свои битвы. Мне предстоит сражаться с великими игроками, но такое соперничество, как у них, почти нереально. Теннис меняется: турниры, скорость мячей, вообще все. И нам придется меняться по мере развития тенниса. Я думаю, Рафа, Федерер и Джокович приучили нас к определенным вещам, но теннис будет продолжать развиваться, и мы тоже будем развиваться».