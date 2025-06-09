Мирра — в одной победе от топ-5, Медведев возвращается в десятку. Рейтинговые расклады

Однако сильно расстраиваться Андреевой точно не стоит. Вплоть до конца сезона защищать ей предстоит совсем немного, а на траве — и вовсе ничего. В прошлом году Мирра проиграла в первом круге «пятисотника» в Бад-Хомбурге и Уимблдона, а защиты ждут лишь четыре более-менее неплохих результата. Это титул на WTA-250 в Яссах (Румыния), куда Андреева вообще не факт, что поедет в нынешнем сезоне, четвертьфиналы на «тысячниках» в Цинциннати и в Пекине (по 215 очков), а также финал в Нинбо (325 очков). Очки за Яссы «горят» в конце июля, за Цинциннати — в середине августа, за Пекин — в начале октября, а за Нинбо — ближе к концу октября. Суммарно это чуть больше тысячи очков (1005), что равноценно одному титулу на WTA-1000. У Мирры в нынешнем сезоне таких уже два, причём подряд — в Дубае и Индиан-Уэллсе.