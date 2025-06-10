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«Разгильдяй есть разгильдяй»: В России жестко прошлись по Бублику

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «Матч ТВ» выразил сомнение в перспективах казахстанского теннисиста Александра Бублика на длинной дистанции, сообщают Vesti.kz.

Источник: ktf.kz

По его словам, Бублику не хватает ключевых качеств, необходимых для стабильных результатов на протяжении сезона.

Напомним, что Бублик недавно добился лучшего результата в карьере на турнирах «Большого шлема», дойдя до четвертьфинала «Роллан Гаррос». Там он уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру, который впоследствии проиграл в финале Карлосу Алькарасу.

— В финале «Роллан Гаррос» Алькарасу все же сопутствовала удача. В определенный момент он рискнул, причем сделал это дважды, попал в линию. Поэтому считаю, что испанец вытащил финал просто на удаче, если бы ее не было, все могло случиться иначе.

— Александр Бублик, наверное, удивил всех на этом турнире, впервые в своей карьере пройдя в четвертьфинал Турнира большого шлема.

— Он меня вообще не удивил. Разгильдяй есть разгильдяй. Да, он может в какой‑то момент показать мастер‑класс, но этот момент короткий, потому что особо нет надежности. У Александра нет базисной основы, чтобы на дистанции играть на хорошем уровне, — сказал Тарпищев «Матч ТВ».