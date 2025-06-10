«Разгильдяй есть разгильдяй»: В России жестко прошлись по Бублику

По его словам, Бублику не хватает ключевых качеств, необходимых для стабильных результатов на протяжении сезона.
Напомним, что Бублик недавно добился лучшего результата в карьере на турнирах «Большого шлема», дойдя до четвертьфинала «Роллан Гаррос». Там он уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру, который впоследствии проиграл в финале Карлосу Алькарасу.
— В финале «Роллан Гаррос» Алькарасу все же сопутствовала удача. В определенный момент он рискнул, причем сделал это дважды, попал в линию. Поэтому считаю, что испанец вытащил финал просто на удаче, если бы ее не было, все могло случиться иначе.
— Александр Бублик, наверное, удивил всех на этом турнире, впервые в своей карьере пройдя в четвертьфинал Турнира большого шлема.
— Он меня вообще не удивил. Разгильдяй есть разгильдяй. Да, он может в какой‑то момент показать мастер‑класс, но этот момент короткий, потому что особо нет надежности. У Александра нет базисной основы, чтобы на дистанции играть на хорошем уровне, — сказал Тарпищев «Матч ТВ».