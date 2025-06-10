«Разгильдяй есть разгильдяй»: В России жестко прошлись по Бублику

— Он меня вообще не удивил. Разгильдяй есть разгильдяй. Да, он может в какой‑то момент показать мастер‑класс, но этот момент короткий, потому что особо нет надежности. У Александра нет базисной основы, чтобы на дистанции играть на хорошем уровне, — сказал Тарпищев «Матч ТВ».