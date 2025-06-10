Шнайдер — во втором круге Лондона. А Александрова и Блинкова сыграют в российском дерби

Во втором сете Екатерина, что называется, сразу взяла быка за рога. Она повела с брейком — 2:0. Мариам сократила отставание в счёте — 2:1 в пользу Александровой. После этого наша соотечественница взяла три гейма подряд — 5:1. Однако Екатерина потрепала нервы своим фанатам. Она почти растеряла всё своё преимущество, позволив грузинке вернуться в игру — 5:4. В 10-м гейме Александрова заработала двойной брейк-пойнт, и у неё был шанс на восстановление паритета, но россиянка отвела все угрозы и подала на матч. 6:1, 6:4 — именно с таким счётом Екатерина победила Болквадзе и за выход в четвертьфинал одного из своих любимых турниров поспорит с соотечественницей Анной Блинковой.