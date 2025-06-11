Бублик объяснил уникальность Синнера: «Ты играешь — “спасибо, что не 6:0”»

— Ну, что такое второй сет? У нас матч из пяти сетов. Ну, выиграл бы я 6:4. И что дальше? Еще два надо было выиграть. Это другой уровень — нечего даже говорить. Я играл с Джоковичем, когда он был первым в мире. Синнер — нечто похожее. Ты вроде играешь — «спасибо, что не 6:0». А что ты будешь делать? Даня (Медведев) — единственный, кто обыграл праймового Джоковича в финале из нашего поколения. Один раз за всю жизнь. А что сделаешь? Он сильнее, умнее, стабильнее, делает все лучше тебя, — заявил Бублик в интервью First & Red.