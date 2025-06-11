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Бублик объяснил уникальность Синнера: «Ты играешь — “спасибо, что не 6:0”»

Казахстанский теннисист Александр Бублик поделился мнением об игре первой ракетки мира, итальянца Янника Синнера.

Источник: Getty Images

На прошлой неделе Бублик разгромно проиграл Синнеру (1:6, 5:7, 0:6) в ¼ финала турнира «Ролан Гаррос» в Париже.

— Что делает Синнера таким сильным игроком? В чем его особенность?

— Думаю, что это совокупность всех факторов — невероятный талант, невероятная работоспособность, теннисный интеллект. Тут нечего сравнивать. Ты вроде бы играешь с ним, но понимаешь, что шансов особо нету. Особенно на больших турнирах.

— У тебя был шанс во втором сете.

— Ну, что такое второй сет? У нас матч из пяти сетов. Ну, выиграл бы я 6:4. И что дальше? Еще два надо было выиграть. Это другой уровень — нечего даже говорить. Я играл с Джоковичем, когда он был первым в мире. Синнер — нечто похожее. Ты вроде играешь — «спасибо, что не 6:0». А что ты будешь делать? Даня (Медведев) — единственный, кто обыграл праймового Джоковича в финале из нашего поколения. Один раз за всю жизнь. А что сделаешь? Он сильнее, умнее, стабильнее, делает все лучше тебя, — заявил Бублик в интервью First & Red.