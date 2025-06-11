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Бублик — о выступлении на «Ролан Гаррос»: «Это один из лучших турниров в моей жизни»

Казахстанский теннисист Александр Бублик в интервью каналу First & Red подвел итоги своего выступления на «Ролан Гаррос».

Источник: Getty Images

Бублик недавно добился лучшего результата в карьере на турнирах «Большого шлема», дойдя до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Там он уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.

— Можно ли сказать, что это лучшее выступление в твоей карьере?

— Да, безусловно, это один из лучших турниров в моей жизни. В четвертьфинал я вышел впервые, поэтому это достижение одно из самых важных в моей карьере на данный момент.

— Такие успехи теннисисты обычно отмечают. Ты уже успел отпраздновать?

— Обычно теннисисты не отмечают свои успехи, потому что на следующий день уже нужно куда-то ехать и играть. У меня было все спокойно. Ко мне прилетели друзья из Санкт-Петербурга. Потом мы пошли в ресторан, посидели, погуляли, и я уже на следующий день был в Монако.

— А дома с семьей?

— Сыну пока все равно (ребенку два года — прим.), а жена была со мной, когда мы праздновали в Париже.