Бублик — о выступлении на «Ролан Гаррос»: «Это один из лучших турниров в моей жизни»

— Обычно теннисисты не отмечают свои успехи, потому что на следующий день уже нужно куда-то ехать и играть. У меня было все спокойно. Ко мне прилетели друзья из Санкт-Петербурга. Потом мы пошли в ресторан, посидели, погуляли, и я уже на следующий день был в Монако.