Бублик — о выступлении на «Ролан Гаррос»: «Это один из лучших турниров в моей жизни»

Бублик недавно добился лучшего результата в карьере на турнирах «Большого шлема», дойдя до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Там он уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.
— Можно ли сказать, что это лучшее выступление в твоей карьере?
— Да, безусловно, это один из лучших турниров в моей жизни. В четвертьфинал я вышел впервые, поэтому это достижение одно из самых важных в моей карьере на данный момент.
— Такие успехи теннисисты обычно отмечают. Ты уже успел отпраздновать?
— Обычно теннисисты не отмечают свои успехи, потому что на следующий день уже нужно куда-то ехать и играть. У меня было все спокойно. Ко мне прилетели друзья из Санкт-Петербурга. Потом мы пошли в ресторан, посидели, погуляли, и я уже на следующий день был в Монако.
— А дома с семьей?
— Сыну пока все равно (ребенку два года — прим.), а жена была со мной, когда мы праздновали в Париже.