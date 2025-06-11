Бублик: деньги не зажигают меня давно. Смог заработать, смогу жить дольше, ничего не делая

— Может быть, я, конечно, не зарабатывал какие-то огромные суммы, да, которые зажгли бы мне глаза, которые, может быть, изменили бы моё представление о финансах. Но деньги не зажигают меня уже достаточно давно, поэтому здорово, конечно, я рад, что смог провести хорошую неделю, заработать денег, значит, смогу дольше жить, ничего не делая, — сказал Бублик в эфире канала First & Red в Vk Video.