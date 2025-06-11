Медведев начнёт травяной сезон матчем с опасным Маннарино. Он четырежды побеждал Даниила

Два года назад Медведев и Маннарино также встретились в ⅛ финала Хертогенбосха, и тогда француз одержал волевую победу — 4:6, 6:4, 6:2. После матча россиянин философски прокомментировал поражение. «Трудно сказать, потому что, когда ты проигрываешь на старте, это грустно. Ты чувствуешь себя плохо. Иногда испытываешь разочарование, иногда гнев. Не как депрессия, а как разочарование, но тоже теряешь энергию. Самое интересное, представьте, что я выиграю на следующей неделе, я буду счастлив, вообще не буду вспоминать сегодняшний день. Я бы сказал, что теннис иногда весёлый, иногда серьёзный, а иногда огорчает. Но именно поэтому мы его любим», — говорил Даниил после той встречи.