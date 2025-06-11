Первая ракетка Казахстана стартовала с победы на турнире за 720 миллионов

Соперницами теннисисток стали Хулиана Олмос (Мексика) и Александра Панова (Россия). Встреча продолжалась один час и 23 минуты.
В ¼ финала Данилина и Шнайдер сыграют с дуэтом австралийки Сторм Сандерс и американки Дезайр Кравчик.
Напомним, Данилина вместе с представительницей Сербии Александрой Крунич вышла в финал Ролан Гаррос-2025 в парном разряде, где уступила итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини (1:2).
Отметим, общий призовой фонд турнира WTA в Queen’s Club составляет 1,415 миллиона долларов (720,8 миллиона тенге).
Добавим также, что Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде.