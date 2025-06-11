Хачанов провёл трёхсетовый триллер в Хертогенбосхе. А Кудерметова вышла на Александрову

Анастасия начала матч очень бодро: и на высокой скорости с Мэдисон играла, и сама отличный темп мячу придавала, и часто выходила вперёд. В третьем гейме Захарова даже сделала брейк, но после этого стала осторожничать, реже выбегать к сетке и засиживаться на задней линии. Киз же начала обострять, бить ещё сильнее и просто выбивать россиянку с корта. Пару раз американка даже так словила на противоходе соперницу, что та падала или садилась на шпагат. В итоге стартовый сет за 36 минут и со счётом 6:3 остался за Мэдисон.