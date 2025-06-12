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«Я стараюсь подавлять соперника мощью». Диана Шнайдер — о своём стиле игры

12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о своём агрессивном стиле игры.

Источник: Getty Images

«Мой стиль игры, безусловно, агрессивный. Я стараюсь подавлять соперника мощью и какими-то острыми углами, но стараюсь добавлять в свою игру какие-то неожиданные элементы, те же резаные, укороченные. работаю над выходами к сетке, чтобы игра была не только мощная, но и разнообразная. Я выхожу на матчи с одной целью — победить, показать свой лучший уровень на данный момент», — сказала россиянка в эфире канала First & Red в Vk Video.

В данный момент Шнайдер находится в Лондоне, где принимает участие в травяном турнире категории WTA-500. Сегодня, 12 июня, она встретится в ⅛ финала с Кэти Бултер из Великобритании.