Диана Шнайдер: в одиночке я более зажата, в паре Мирра смешит

«Нет такого, что я выхожу на матч в паре, как на какую-то тренировку, как пойдёт, так и пойдёт. На одиночке выкладываюсь по максимуму и на пару выхожу и свой максимум отрабатываю. В одиночке я более зажата, чем в паре. По моим ощущениям, в паре, потому что всё-таки есть партнёр, Мирра, которая меня и поддерживает, смешит, я чувствую себя более уверенно. Когда играю в одиночке, больше зацикливаюсь на каких-то своих ошибках, и иногда мне сложно из этих негативных эмоций выйти», — сказала Шнайдер в эфире канала First & Red в Vk Video.