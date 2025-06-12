Диана Шнайдер: косынка — мой билет в индивидуальность

«В подростковом возрасте, когда мне было лет 14−15, общественное мнение на меня так сильно влияло. Много девочек, с кем я играла, говорили мне: “Ты плохо в косынке смотришься, это не твоё”. Меня это очень сильно ранило, и я перестала одно время её носить, где-то год. Потом мне родители сказали, что же твоё, тебя люди уже в ней узнают. Потом много стала встречать людей, которые говорили, что мы вот тебя запомнили только из-за твоей банданы. Пришлось себя пересилить и вновь надеть косынку.



Думаю, что сейчас ничего уже не может произойти, чтобы я перестала её носить. Потому что это уже моя фишка, которая приносит мне удачу. Скажем так, мой билет в индивидуальность», — сказала Шнайдер в эфире канала First & Red в Vk Video.