Рыбакина отомстила и прошла дальше на турнире за 720 миллионов

Она начала свой путь со второго круга и обыграла британскую теннисистку Хитер Уотсон (№ 164) — 6:4, 6:2. Встреча длилась 1 час 24 минуты. Рыбакина сделала 9 эйсов и совершила 2 двойные ошибки, тогда как Уотсон выполнила 2 подачи навылет и допустила 4 двойные ошибки.