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Рыбакина отомстила и прошла дальше на турнире за 720 миллионов

Сегодня, 12 июня, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 11) успешно стартовала на турнире категории WTA 500 в Лондоне (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Она начала свой путь со второго круга и обыграла британскую теннисистку Хитер Уотсон (№ 164) — 6:4, 6:2. Встреча длилась 1 час 24 минуты. Рыбакина сделала 9 эйсов и совершила 2 двойные ошибки, тогда как Уотсон выполнила 2 подачи навылет и допустила 4 двойные ошибки.

Таким образом, Рыбакина не дала состояться сенсации и заодно отомстила за вторую ракетку Казахстана Юлию Путинцеву (№ 27), которая в первом круге неожиданно уступила Уотсон.

Следующей соперницей Рыбакиной станет представительница Германии Татьяна Мария (№ 86), которая в другом матче победила Каролину Мухову (№ 14) из Чехии — 6:7 (3:7), 7:5, 6:1.

Отметим, что призовой фонд турнира составляет 1,415 миллиона долларов (720,8 миллиона тенге).