Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Довольна игрой, особенно во втором сете». Рыбакина — о матче в Лондоне

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 11 WTA) прокомментировала свою победу над британкой Хитер Уотсон (№ 164) во втором круге турнира категории WTA 500 в Лондоне, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Рыбакина победила со счетом 6:4, 6:2 и отомстила за соотечественницу Юлию Путинцеву (№ 27), которая в первом круге неожиданно уступила Уотсон.

«Это был тяжелый матч. Она действительно хорошо играет. Это мой первый матч на траве в сезоне, и я была очень воодушевлена. В целом довольна своей игрой, особенно во втором сете — чувствовала себя все лучше и лучше», — отметила Рыбакина.

Победа над Уотсон стала для казахстанки 27-й в сезоне и первой на травяном покрытии в 2025 году. В третьем круге ее соперницей станет немка Татьяна Мария (№ 86), ранее обыгравшая Каролину Мухову (№ 14) из Чехии.

Призовой фонд турнира в Лондоне составляет 1,415 миллиона долларов (около 720,8 миллиона тенге).