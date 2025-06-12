«Довольна игрой, особенно во втором сете». Рыбакина — о матче в Лондоне

Рыбакина победила со счетом 6:4, 6:2 и отомстила за соотечественницу Юлию Путинцеву (№ 27), которая в первом круге неожиданно уступила Уотсон.
«Это был тяжелый матч. Она действительно хорошо играет. Это мой первый матч на траве в сезоне, и я была очень воодушевлена. В целом довольна своей игрой, особенно во втором сете — чувствовала себя все лучше и лучше», — отметила Рыбакина.
Победа над Уотсон стала для казахстанки 27-й в сезоне и первой на травяном покрытии в 2025 году. В третьем круге ее соперницей станет немка Татьяна Мария (№ 86), ранее обыгравшая Каролину Мухову (№ 14) из Чехии.
Призовой фонд турнира в Лондоне составляет 1,415 миллиона долларов (около 720,8 миллиона тенге).