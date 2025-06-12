«Довольна игрой, особенно во втором сете». Рыбакина — о матче в Лондоне

«Это был тяжелый матч. Она действительно хорошо играет. Это мой первый матч на траве в сезоне, и я была очень воодушевлена. В целом довольна своей игрой, особенно во втором сете — чувствовала себя все лучше и лучше», — отметила Рыбакина.