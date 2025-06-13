Джокович пожаловался на недостаточную любовь болельщиков

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что болельщики никогда не любили его так, как швейцарца Роджера Федерера или испанца Рафаэля Надаля.
Джокович — рекордсмен по числу титулов на турнирах Большого шлема (24), в мае он завоевал сотый трофей ATP в одиночном разряде. Больше только у Федерера (103). Надаль 22 раза побеждал на турнирах Большого шлема, у Федерера 20 таких титулов.
«Меня никогда не любили так, как Федерера и Надаля, потому что я не должен был быть среди них. Я был маленьким третьим парнем, который пришел и сказал: “Я буду номером один”. Многим это не нравилось. Я продолжал играть и все равно чувствовал себя нежеланным ребенком, пятым колесом, и спрашивал себя: “Почему так?” Мне было больно. Конечно, я человек со многими недостатками. Тем не менее, я всегда старался жить с сердцем и добрыми намерениями и, в конечном счете, быть самим собой», — заявил серб в интервью швейцарской газете 20 Minuten.
«Я всегда уважал и Надаля, и Федерера. Я никогда не говорил о них ни единого плохого слова и никогда не скажу. Я равнялся на них и продолжаю равняться. Но с Надалем я всегда ладил лучше», — добавил серб.