Джокович пожаловался на недостаточную любовь болельщиков

«Меня никогда не любили так, как Федерера и Надаля, потому что я не должен был быть среди них. Я был маленьким третьим парнем, который пришел и сказал: “Я буду номером один”. Многим это не нравилось. Я продолжал играть и все равно чувствовал себя нежеланным ребенком, пятым колесом, и спрашивал себя: “Почему так?” Мне было больно. Конечно, я человек со многими недостатками. Тем не менее, я всегда старался жить с сердцем и добрыми намерениями и, в конечном счете, быть самим собой», — заявил серб в интервью швейцарской газете 20 Minuten.