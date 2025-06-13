Громкая сенсация случилась в четвертьфинале с участием Рыбакиной

Казахстанская теннисистка уступила в четвертьфинале представительнице Германии Татьяне Марии (№ 86) — 4:6, 6:7 (4:7).
Встреча длилась 1 час 47 минут. Рыбакина подала 10 эйсов и не допустила ни одной двойной ошибки, в то время как Мария выполнила восемь подач навылет и совершила две двойные ошибки.
В полуфинале Мария сыграет с американкой Мэдисон Киз (№ 8), которая в другом четвертьфинале победила россиянку Диану Шнайдер (№ 12) — 2:6, 6:3, 6:4.
Призовой фонд турнира составляет 1,415 миллиона долларов (около 720,8 миллиона тенге).