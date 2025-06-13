Две российские теннисистки сыграют в парном финале турнира в Нидерландах

Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меликар-Мартинес вышли в финал турнира WTA в голландском Хертогенбосе в парном разряде.
Их соперницы по полуфиналу — россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс — снялись с турнира.
В решающем матче Самсонова и Меликар-Мартинес сыграют с россиянкой Ириной Хромачевой и венгеркой Фанни Штоллар.
Самсонова занимает 44-е место в парном рейтинге WTA, на ее счету два титула. Хромачева является 17-й ракеткой мира, она выиграла восемь турниров WTA.
Турнир в Хертогенбосе с призовым фондом €239 тыс. завершится 15 июня.