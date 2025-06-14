Россияне для участия в Уимблдоне должны вновь подписать декларацию о нейтралитете

В 2022 году российских и белорусских теннисистов не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация лишили турнир рейтинговых очков. 31 марта 2023 года организаторы Уимблдона — Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета — приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов и при соблюдении ряда условий, в частности им запрещено выражать поддержку проведению СВО в различных формах и получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых государствами.