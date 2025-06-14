Александрова проиграла в полуфинале теннисного турнира в Нидерландах, упустив 11 матчболов

Мертенс 29 лет, она располагается на 25-й позиции мирового рейтинга. В активе теннисистки 9 титулов WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2018). При этом Мертенс четыре раза становилась победительницей турниров Большого шлема в паре — Открытого чемпионата Австралии (2021, 2024), Уимблдона (2021) и Открытого чемпионата США (2019). В парном разряде на ее счету 21 титул WTA.