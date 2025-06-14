Александрова проиграла в полуфинале теннисного турнира в Нидерландах, упустив 11 матчболов

ГААГА, 14 июня. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова проиграла бельгийке Элизе Мертенс в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в нидерландском Хертогенбосе.
Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 6:4 в пользу Мертенс (3-й номер посева), которая по ходу второго сета отыграла 11 матчболов. Александрова была посеяна под 2-м номером. Соперницей бельгийки в финале станет румынка Елена-Габриэла Русе или итальянка Элизабетта Коччаретто, которые проведут встречу позднее в субботу. Руса попала в основную сетку турнира благодаря победе в квалификации.
Александровой 30 лет, она занимает 19-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023) и Открытого чемпионата Франции (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
Мертенс 29 лет, она располагается на 25-й позиции мирового рейтинга. В активе теннисистки 9 титулов WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2018). При этом Мертенс четыре раза становилась победительницей турниров Большого шлема в паре — Открытого чемпионата Австралии (2021, 2024), Уимблдона (2021) и Открытого чемпионата США (2019). В парном разряде на ее счету 21 титул WTA.
Турнир в Хертогенбосе проходит на травяном покрытии и завершится 15 июня. Действующей победительницей соревнования является россиянка Людмила Самсонова. Из россиянок на нем также побеждали Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2012) и Александрова (2022, 2023).