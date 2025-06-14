Светлана Журова: «С Овечкиным никто из российских спортсменов не сравнится по популярности. НХЛ — международное соревнование, как и теннисные турниры»

Вторая строчка у теннисиста Даниила Медведева (7,6%), третья — у футболиста Артема Дзюбы (6,6%).
"Очевидно, что Овечкин — самый узнаваемый российский спортсмен. Это уже не первый год, особенно когда у большинства наших спортсменов нет международных соревнований.
Как бы ни называли НХЛ американской лигой, я считаю, что это международное соревнование. НХЛ ничем не отличается от теннисных турниров, в этой лиге играют много хоккеистов из разных стран.
Овечкин сейчас на слуху, все в нашей стране переживали и болели за то, чтобы он побил рекорд Гретцки. Очень много новостей и статей было посвящено этому событию в прессе.
Александр своими достижениями и игрой прославляет нашу страну в мире. Сейчас никто из российских спортсменов не сравнится с Овечкиным по популярности", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
«Овечкин — это Роналду или Месси, если проводить параллели. Они великие, болельщики это видят». Хавбек «Динамо» Глебов о спортсменах.