«Были бессонные ночи». Синнер — о поражении в финале «Ролан Гаррос» — 2025

«Я всё ещё думаю об определённых розыгрышах, и я знаю, что это не прекратится в ближайшие дни. У меня были бессонные ночи. Я счастлив быть частью матча такого высокого уровня.



Рад быть в Галле, потому что это был мой первый турнир в качестве первой ракетки мира, и я никогда этого не забуду. Готов полностью выложиться на корте, последние несколько дней я отдыхал с семьёй. После турниров мне нравится возвращаться домой и чувствовать себя в безопасности с друзьями там. Они меня очень хорошо знают», — приводит слова Синнера Punto de Break.