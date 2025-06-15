Потапова снялась с турнира в Берлине: «Травма оказалась серьезнее, чем мы думали»

«Очень жаль сообщать, что я была вынуждена сняться с сегодняшнего матча в Берлине. Травма которую я получила вчера во время матча, оказалась серьезнее, чем мы думали.



Будем делать все возможное, чтобы восстановиться», — написала Потапова в своем телеграм-канале.