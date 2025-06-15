Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потапова снялась с турнира в Берлине: «Травма оказалась серьезнее, чем мы думали»

Российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с травяного турнира в Берлине (WTA-500) из-за травмы, полученной во вчерашнем матче.

Источник: Getty Images

В субботу на старте квалификации турнира в Берлине Потапова, 40-я ракетка мира, победила словацкую теннисистку Ренату Ямрихову — 6:3, 6:7, 6:3. Сегодня россиянка должна была сыграть с американкой Кэролайн Доулхайд за выход в основную сетку соревнования.

«Очень жаль сообщать, что я была вынуждена сняться с сегодняшнего матча в Берлине. Травма которую я получила вчера во время матча, оказалась серьезнее, чем мы думали.

Будем делать все возможное, чтобы восстановиться», — написала Потапова в своем телеграм-канале.