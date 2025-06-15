Потапова снялась с турнира в Берлине: «Травма оказалась серьезнее, чем мы думали»

В субботу на старте квалификации турнира в Берлине Потапова, 40-я ракетка мира, победила словацкую теннисистку Ренату Ямрихову — 6:3, 6:7, 6:3. Сегодня россиянка должна была сыграть с американкой Кэролайн Доулхайд за выход в основную сетку соревнования.
«Очень жаль сообщать, что я была вынуждена сняться с сегодняшнего матча в Берлине. Травма которую я получила вчера во время матча, оказалась серьезнее, чем мы думали.
Будем делать все возможное, чтобы восстановиться», — написала Потапова в своем телеграм-канале.