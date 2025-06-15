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Дмитрий Губерниев: «Овечкин, Медведев и Дзюба — лица российского спорта, я бы еще Мирру Андрееву в этот список добавил. Александр — спортсмен номер один в России»

По данным опроса «Рейтинга Букмекеров», Александр Овечкин стал самым узнаваемым российским спортсменом в 2024 году. Его вспомнили 17,4% россиян.

Источник: Спортс"

Второе месте по узнаваемости среди населения России занял теннисист Даниил Медведев (7,6%), третье — футболист Артем Дзюба (6,6%).

"Овечкин, Медведев и Дзюба — это лица российского спорта. В этот список я бы добавил еще Мирру Андрееву.

Овечкин стал рекордсменом НХЛ в этом году, он действительно спортсмен номер один в России. Даня Медведев — это лицо российского теннисиста за рубежом на протяжении последних лет.

А Дзюба по-прежнему хорошо узнаваем благодаря эффекту домашнего чемпионата мира по футболу. У нас не самая спортивная страна, и я не думаю, что большинство россиян следит за выступлениями Дзюбы в «Акроне». Хотя Дзюба действительно хорош в этой команде", — заявил комментатор Дмитрий Губерниев.