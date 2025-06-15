Дмитрий Губерниев: «Овечкин, Медведев и Дзюба — лица российского спорта, я бы еще Мирру Андрееву в этот список добавил. Александр — спортсмен номер один в России»

А Дзюба по-прежнему хорошо узнаваем благодаря эффекту домашнего чемпионата мира по футболу. У нас не самая спортивная страна, и я не думаю, что большинство россиян следит за выступлениями Дзюбы в «Акроне». Хотя Дзюба действительно хорош в этой команде", — заявил комментатор Дмитрий Губерниев.