Тейлор Фриц обыграл Александра Зверева в пятый раз подряд

Серия началась с четвёртого круга Уимблдона-2024, когда Фриц отыгрался с 0−2 по сетам и победил Зверева в пяти партиях. Тейлор также победил в четвертьфинале US Open — 2024, на Кубке Лэйвера и в полуфинале Итогового турнира — 2024.