Сенсацией обернулся матч первой ракетки Казахстана в финале турнира в Лондоне

В первом сете Мухаммад и Схюрс взяли верх за счет ключевого брейка. Во второй партии казахстанско-российская пара смогла собраться и уверенно выиграла тай-брейк. Однако в решающем укороченном сете стабильнее оказались соперницы, которые и довели матч до победы.