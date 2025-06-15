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Сенсацией обернулся матч первой ракетки Казахстана в финале турнира в Лондоне

В Лондоне (Великобритания) состоялся финальный поединок в парном разряде престижного турнира WTA Queen’s Club Championships, где казахстанка Анна Данилина вместе с россиянкой Дианой Шнайдер встречалась с американско-нидерландским дуэтом Эйжа Мухаммад — Деми Схюрс, передают Vesti.kz.

Источник: КТФ

Несмотря на статус второй пары мира, дуэт Данилиной уступил четвертым сеяным в трех напряженных сетах — 5:7, 7:6 (7:3), 4:10.

В первом сете Мухаммад и Схюрс взяли верх за счет ключевого брейка. Во второй партии казахстанско-российская пара смогла собраться и уверенно выиграла тай-брейк. Однако в решающем укороченном сете стабильнее оказались соперницы, которые и довели матч до победы.

По статистике, Данилина и Шнайдер подали 4 эйса против 3 у оппоненток, но совершили 3 двойные ошибки, тогда как Мухаммад и Схюрс — всего одну.

Отметим, общий призовой фонд турнира WTA в Queen’s Club составляет 1,415 миллиона долларов (720,8 миллиона тенге).

Добавим также, что Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде.