Кафельников: стать олимпийским чемпионом — верх блаженства, я этим горжусь

«Невозможно передать словами те ощущения, когда добиваешься того, к чему стремился всю свою сознательную жизнь. Это верх блаженства — стать олимпийским чемпионом. Шамиль Анвярович говорил, что бывших олимпийских чемпионов не бывает. Этот титул для нас навсегда, и я им горжусь. Не передать эти ощущения», — передаёт слова Кафельникова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.