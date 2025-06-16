Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кафельников: Мирра Андреева — будущая звезда, она долго будет на лидирующих позициях

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников высказался о перспективах 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

Источник: Getty Images

«Мирра Андреева — будущая звезда российского тенниса, она долго будет на лидирующих позициях. Все предпосылки к этому есть, потенциал у неё огромный. Дай бог, чтобы не было травм», — передаёт слова Кафельникова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Андреева — полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2024 в одиночном разряде и Australian Open — 2025 в парном разряде, победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде), серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Сейчас теннисистка занимает седьмое место в рейтинге WTA.