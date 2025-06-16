Кафельников: Мирра Андреева — будущая звезда, она долго будет на лидирующих позициях

«Мирра Андреева — будущая звезда российского тенниса, она долго будет на лидирующих позициях. Все предпосылки к этому есть, потенциал у неё огромный. Дай бог, чтобы не было травм», — передаёт слова Кафельникова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.