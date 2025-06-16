Тарпищев прокомментировал вопрос смены спортивного гражданства российскими теннисистами

«Мы вынуждены вести диалог со всеми спортсменами. При этом с 2021 года поменяли гражданство только два теннисиста из тех, кто выступал за рубежом. Сейчас другая ситуация. Предстоит Олимпиада в Лос-Анджелесе, многие молодые спортсмены хотят на ней играть. А страны, включая даже арабские, предлагают большие деньги, чтобы ребята подписали контракты. Всё-таки отбор на Олимпиаду сложный, и пятые-шестые номера сборной туда уже не попадают, хотя хотят.



Финансовая история не позволяет нам сделать рамки, чтобы заключать договор со спортсменами. По договору спортсмену надо порядка 200 тысяч евро для закрытия календаря. Если другие страны предлагают по 500 или 300, то мы будем терять спортсменов.



Никто не говорит, что они не преданы родине. Они всё равно ей преданы, всё равно, они могут иметь двойное гражданство. Но у нас нет таких денег, чтобы этот вопрос закрывать этими соглашениями. Есть вопросы, которые пока мы решить не можем», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.