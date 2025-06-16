Кафельников предлагает давать очки за победы над топами. Нужна ли революция в теннисе?

С другой стороны, начисление дополнительных очков за победу над топами может значительно исказить рейтинг. Во-первых, как поступать игрокам, которые уже находятся в топ-10 и топ-20? Так как систему присвоения очков нужно будет применять только к тем, кто находится за пределами топ-100, это будет несправедливо по отношению к сильным спортсменам. У них не будет возможности получать дополнительные очки. Во-вторых, потеряется ценность побед в целом, даже над игроками из топ-50 и далее. Ведь важнее будет победить кого-то из десятки или двадцатки. Игроки будут больше ориентироваться именно на такие противостояния, вместо того чтобы стремиться к стабильности во всех матчах. В-третьих, рейтинг станет зависеть от того, насколько часто теннисист выигрывает у сильных соперников, а не от общих результатов. Может получиться так, что выше будет тот, кто чаще играет с топами, а не тот, кто стабильно выступает на турнирах.