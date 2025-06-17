Сенсационное поражение Мирры Андреевой в Берлине: спорила с арбитром, плакала и получила «баранку»

В теннисном травяном сезоне стартовали по-настоящему крупные события — помимо мужских «пятисотников» в Галле и Лондоне, уже вовсю идет и женский турнир в Берлине. Немецкая столица может похвастать россыпью звезд. Состав участниц такой плотный, что 10-я ракетка мира Эмма Наварро пролетела мимо восьмерки сеяных. Из десятки сильнейших не играет только Ига Свентек, которая взяла паузу в выступлениях.
Топ-4 посева стартуют со второго круга, а остальные сеяные, в том числе Мирра Андреева, начали с 1/16 финала. Первой соперницей 18-летней россиянки стала представительница Польши Магдалена Френх. В этом сезоне наша теннисистка уже обыгрывала соперницу на харде на Australian Open (6:2, 1:6, 6:2) и на грунте в Мадриде (7:5, 6:3), но этим вечером все сложилось иначе: первая ракетка России потерпела сенсационное поражение в трех сетах — 6:2, 5:7, 0:6!
Победа в стартовом сете
Первые проблемы у Мирры начались уже в начале — она отдала свою подачу в третьем гейме, допустив сразу несколько невынужденных ошибок. Правда, уже на приеме Андреевой удалось сделать обратный брейк, правда, приложив максимум усилий. Четвертый гейм получился самым затяжным в первом сете, но россиянка все-таки справилась, и выиграла его.
Френх надо отдать должное, она серьезно трепала нервы фаворитке. У представительницы Польши не всегда проходила первая подача, но по корту она гоняла Мирру прилично. Андреева достаточно рано включила «Рублевщину», начав заниматься самобичеванием: колотила себя и по левой ноге, и по правой, а также ругалась, посматривая в сторону бокса.
Однако россиянка смогла направить негативную энергию в положительное русло. Ближе к концу партии Мирра по-хорошему разозлилась, задавив оппонентку ментально. Из-за этого Магдалена отдала свою подачу под ноль, а затем не смогла навязать плотную борьбу на финише. Андреева закончила первый сет красивейшим резанным ударом, выиграв пять геймов подряд. Кто бы мог подумать, что дальше все перевернется с ног на голову.
Слезы из-за арбитра
Во втором сете Мирра стартовала не так, как хотелось. Сразу же россиянка отдала подачу, после чего в порыве эмоций пульнула мяч на трибуны, за что получила предупреждение. И далее Френх под ноль взяла следующий гейм — 2:0. Андреева в эти минуты нервничала, и если дальше ей удалось спасти — она отыграла все четыре брейк-пойнта, в том числе тройной, — то в пятом гейме подарила польке еще один брейк, и та повела 4:1.
Все шло уже совсем не по плану, но Мирра не опускала руки. Один брейк она отыграла сразу же, а второй — уже ближе к концу сета. Френх подавала на сет при 5:4, но Андреева отдала лишь одно очко на приеме и сравняла счет — 5:5.
В 11-м гейме произошел очень спорный момент. Россиянка при 40:40 отразила атаку Магдалены и попыталась остановить розыгрыш, подняв палец вверх, намекая на аут. Однако арбитр на вышке не заметила этого и позволила продолжить борьбу — в итоге очко взяла Френх. Мирра тут же пошла разбирать эпизод с судьей, но та была непреклонна и не стала активировать систему hawk-eye. Этот гейм Андреева на четвертом брейк-пойнте проиграла и расплакалась.
Со второй попытки полька подала на партию, сделав 7:5. Мирра, конечно, была полностью раздавлена психологически.
Первая «баранка» в решающем сете
Такого удара наша теннисистка не выдержала, а Магдалена, наоборот, получила невероятный заряд. В итоге Мирра провалила первые геймы решающей партии. Посыпались ошибки: мячи летели то в аут, то в сетку, укороченные не проходили, да еще и обострились проблемы с подачей (двойных в итоге оказалось восемь за матч). У Френх же, как назло, залетало все — она будто проводила игру жизни и брала гейм за геймом.
При 5:0 Магдалена подавала на матч. Андреева вышла на брейк-пойнт, но не использовала его, и ее соперница поставила жирную точку, повесив «баранку» — 6:0.
Это первая «баранка» для россиянки с октября 2024 года. Тогда в финале Нинбо Мирра проиграла Дарье Касаткиной — 0:6, 6:4, 4:6. Кроме того, Андреева впервые в своей карьере уступила решающий сет под ноль.
Во втором круге турнира в Берлине Френх сыграет с победительницей матча между американкой Амандой Анисимовой и канадкой Бьянкой Андрееску. Ну, а Андреева, к сожалению, слишком рано покидает турнир.
Роман Кольцов