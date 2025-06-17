Сенсационное поражение Мирры Андреевой в Берлине: спорила с арбитром, плакала и получила «баранку»

Во втором сете Мирра стартовала не так, как хотелось. Сразу же россиянка отдала подачу, после чего в порыве эмоций пульнула мяч на трибуны, за что получила предупреждение. И далее Френх под ноль взяла следующий гейм — 2:0. Андреева в эти минуты нервничала, и если дальше ей удалось спасти — она отыграла все четыре брейк-пойнта, в том числе тройной, — то в пятом гейме подарила польке еще один брейк, и та повела 4:1.