Ещё одна теннисная мама завоевала титул! 37-летняя немка с двумя детьми бьёт рекорды

Мария сначала прошла через квалификацию, а затем переиграла сразу четырёх соперниц из топ-20: Каролину Мухову, Мэдисон Киз, Елену Рыбакину и Аманду Анисимову. Победу немка отпраздновала с мужем и двумя дочками: 11-летней Шарлоттой и четырёхлетней Сесилией. Со старшей Татьяна даже хочет выступить в паре. "Шарлотте исполнится 12 в конце года, а выступать на профессиональном уровне можно будет с 14 лет. Предстоит ждать ещё несколько лет, прежде чем мы сможем приблизиться к этому, но это моя мечта. Я бы с удовольствием играла с ней в парном разряде на турнире.