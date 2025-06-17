Ещё одна теннисная мама завоевала титул! 37-летняя немка с двумя детьми бьёт рекорды

Женский теннис с каждым годом пополняется удивительными достижениями спортсменок, которые успевают всё. Они отлично справляются с особенностями жизни в туре и личной жизнью за его пределами.
В воскресенье ещё одну вдохновляющую историю своим выступлением написала Татьяна Мария. 37-летняя немка выиграла крупнейший в карьере турнир серии WTA-500 в Лондоне!
Мария сначала прошла через квалификацию, а затем переиграла сразу четырёх соперниц из топ-20: Каролину Мухову, Мэдисон Киз, Елену Рыбакину и Аманду Анисимову. Победу немка отпраздновала с мужем и двумя дочками: 11-летней Шарлоттой и четырёхлетней Сесилией. Со старшей Татьяна даже хочет выступить в паре. "Шарлотте исполнится 12 в конце года, а выступать на профессиональном уровне можно будет с 14 лет. Предстоит ждать ещё несколько лет, прежде чем мы сможем приблизиться к этому, но это моя мечта. Я бы с удовольствием играла с ней в парном разряде на турнире.
Это и её мечта тоже. Если она справится, если я продолжу наслаждаться игрой в теннис, я с удовольствием продолжу соревноваться, пока не смогу выступать с ней в парном разряде", — приводит слова Марии Punto de Break.
Немка стала самой возрастной победительницей турнира WTA с 2020 года, когда 38-летняя Серена Уильямс завоевала трофей на соревнованиях в Окленде.
Женский тур гордится целым рядом впечатляющих возвращений теннисисток, родивших детей, а затем победивших на крупных турнирах в новом статусе мамы.
Маргарет Корт и Ивонн Гулагонг
Первыми спортсменками в Открытой эре, выигравшими крупные титулы после рождения ребёнка, стали австралийки Маргарет Корт и Ивонн Гулагонг. Корт родила первенца, сына Дэниела, в 1972 году. К работе австралийка вернулась меньше чем через полгода, а новые трофеи на мэйджорах взяла уже в 1973-м (Открытые чемпионаты Австралии, Франции и США). Ещё через год на свет появился второй ребёнок Маргарет, дочь Марика.
Гулагонг родила первую дочку Келли в мае 1977-го. Ивонн потребовалось всего несколько месяцев, чтобы вернуться на корт. Уже в декабре того же года она выиграла Australian Open, а в 1980-м победила ещё и на Уимблдоне.
Ким Клейстерс
Пример бельгийки Клейстерс — один из самых ярких и известных в XXI веке. Ким ушла в декрет в статусе чемпионки лишь одного ТБШ (US Open — 2005). В феврале 2008 года в семье теннисистки и баскетболиста Брайана Линча родилась дочь Джада. После недолгого восстановления Клейстерс вернулась, а её результаты пошли в гору: через год, в сезоне-2009, она вновь выиграла Открытый чемпионат США и отпраздновала победу уже с маленькой дочкой рядом. И мы до сих пор помним эти трогательные кадры.
Елена Веснина и Вера Звонарёва
Ещё одна воодушевляющая история — олимпийская медаль Елены Весниной после рождения первой дочери Елизаветы. Ещё в 2018-м Веснина впервые стала мамой, а уже в 2021-м сыграла легендарный финал в миксте на Олимпиаде. Тогда Елена в дуэте с Асланом Карацевым уступила Андрею Рублёву и Анастасии Павлюченковой. Но всё же такую ценную, героическую серебряную медаль Веснина смогла заполучить после рождения ребёнка. После родов в спорт возвращалась и другая россиянка — Вера Звонарёва. В 2016-м у теннисистки появилась на свет дочь Эвелина, а в 2018-м она завоевала титул в парном разряде. Всего после родов Вера взяла в паре 10 трофеев. Один из них — на US Open — 2020, другой — на Итоговом-2023.
Серена Уильямс
Легендарная американка — ещё одна героиня WTA-тура. В сентябре 2017 года Серена родила первенца, дочь Алексис Олимпию Оганян. В этом же сезоне, на Australian Open, Уильямс завоевала титул, будучи беременной.
Через полгода после родов Серена вернулась, поиграла ещё до US Open — 2022 и взяла титул серии-250 в Окленде.
Виктория Азаренко
Белоруска — одна из самых успешных действующих теннисисток-мам. В 2016-м году Азаренко родила сына Лео, а в 2020-м выиграла турнир в Цинциннати — взяла свой четвёртый титул на уровне WTA-1000. Да, в тот год «тысячник» проходил в скомканном «ковидном» формате, в Нью-Йорке, без финала из-за травмы Наоми Осаки.
Но всё же усилий к этой победе Виктория приложила очень много. Сейчас вместе с сыном она продолжает ездить по турнирам и играть не только в одиночке, но и в паре.
Белинда Бенчич и Элина Свитолина
Из тех, кто воспитывает ребёнка и продолжает бороться на высоком уровне, точно выделяются Элина Свитолина (14-я ракетка мира) и Белинда Бенчич (35-я ракетка мира). Украинка родила дочь в 2022-м году, а швейцарка — в апреле 2024-го. При этом обе в текущем сезоне выиграли по титулу: Элина — на турнире серии WTA-250 в Руане, в Белинда — на «пятисотнике» в Абу-Даби.
И теперь WTA и современное общество делают всё, чтобы таких удивительных историй теннисных мам становилось с каждым годом как можно больше.
Арина Полуянова