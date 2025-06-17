«Я очень сожалею. Мы все совершаем ошибки». Соболенко о словах про Гауфф после финала «РГ»

«Это было совершенно непрофессионально с моей стороны. Я позволила эмоциям взять верх над собой. Я очень сожалею о том, что сказала. Знаете, мы все совершаем ошибки. Я просто человек, который всё ещё познаёт жизнь.



Думаю, у всех бывают дни, когда мы теряем контроль. Разница в том, что за мной наблюдает мир. Я получаю гораздо больше ненависти за то, что сделала, чем другие люди», — приводит слова Соболенко TNT Sports.