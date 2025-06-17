Бублик высказался о призовых на Ролан Гаррос и рассказал где живет на самом деле

«Да, я планирую приехать в этом году в Алматы. Посмотрим, как сложится. В прошлом году я получил травму незадолго до турнира. Но я очень жду наконец-то вернуться в Казахстан и сыграть перед домашней публикой.



К сожалению, в Казахстан получается нечасто приезжать. Последний раз был на Кубке Дэвиса. В основном проживаю в Монако», — поделился теннисист.