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Бублик высказался о призовых на Ролан Гаррос и рассказал где живет на самом деле

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик в интервью Youtube-каналу SauBall высказался о крупных призовых, полученных за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос), сообщают Vesti.kz.

Источник: Ролан Гаррос

Напомним, казахстанец в ¼ финала уступил первой ракетке мира — итальянцу Яннику Синнеру. По итогам турнира он получил 440 тысяч евро (256,3 миллиона тенге).

— Вы уже планируете совершить какую-то покупку или чем-то себя вознаградить?

— Нет, деньги давно не вызывают у меня никакого возбуждения. Может быть я не зарабатывал огромных каких-то денег, которые бы изменили мое понимание финансов. Пойдут (деньги) туда, куда и идут обычно. Продолжу инвестировать в команду, играть в теннис и пытаться добиваться больших результатов, — сказал Бублик.

Также Александр рассказал, как часто бывает на Родине и планирует ли посетить алматинский турнир Almaty Open в октябре.

«Да, я планирую приехать в этом году в Алматы. Посмотрим, как сложится. В прошлом году я получил травму незадолго до турнира. Но я очень жду наконец-то вернуться в Казахстан и сыграть перед домашней публикой.

К сожалению, в Казахстан получается нечасто приезжать. Последний раз был на Кубке Дэвиса. В основном проживаю в Монако», — поделился теннисист.